"أنا المصري" تحتفل بذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

احتفلت مبادرة "أنا المصري"، برئاسة الدكتورة شيرين حجازي، باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، بنادي "الفيروز" بطريق البلاجات.



وحضر الاحتفالية سامي عبدالحليم، مدير مديرية الشباب والرياضة، والنائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب.



وضمت الاحتفالية مشاركة وفود من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظات السويس والإسماعيلية وشمال سيناء والقليوبية، إضافة إلى بعض المدارس الفكرية.



وشمل اليوم عدة فقرات ترفيهية للأطفال على شواطئ بحيرة التمساح، إضافة إلى عدة فقرات غنائية وثقافية.