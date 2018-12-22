القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
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ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
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الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:36 م

البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين - مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم يوتيوب

البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين - مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر
dostor.org/2445398

البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين - مشاهدة مباراة العين وريال مدريد اليوم يوتيوب

يلا شوت مشاهدة نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر أون لاين، المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

ريال مدريد والعين بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي مساء اليوم السبت 22-12-2018 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.

ريال مدريد Vs العين.

البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .

المعلق : خليل البلوشي .

 

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT ريال مدريد Vs العين.

البطولة : كأس العالم للأندية (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .

المعلق : خليل البلوشي .

 

موعد المباراة :

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

 

مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.

 

 

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