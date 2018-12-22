القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:34 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد-العين: كأس العالم للأندية بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد-العين: كأس العالم للأندية بث مباشر

ريال مدريد والعين
ريال مدريد والعين
الدستور مباشر
dostor.org/2445392

يتطلع البيض إلى إضافة أساطيرهم بالفوز باللقب للسنة الثالثة على التوالي (الساعة 5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا ، الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي لأبو ظبي أم القاهرة فستكون المواجهة في الساعة 6:30).

أمام ريال مدريد فرصة أخرى لإعادة تأكيد سيطرته على كرة القدم. يواجه الفريق العين من أبو ظبي في نهائي كأس العالم للأندية بهدف رفع اللقب للمرة السابعة وللسنة الثالثة على التوالي (5:30 مساءً ، 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي). تسعون دقيقة لإطالة أمد حقبة تاريخية من النجاح.
 
ميزة هذا الفريق ضخمة. لم يفز أحد في دوري الأبطال ثلاث سنوات حتى النهاية في كييف. ولم يتمكن أي ناد من الفوز بكأس العالم للأندية ثلاث سنوات متتالية. بعد ظهر هذا اليوم ، يمكن للبيض أن يضيف إلى أسطورةهم ويحافظ على شارة أبطال العالم على قمصانهم لمدة عام آخر.
 
تحيفز

بعد التغلب على كاشيما أنتلرز ، يواجه لاعبو سولاري العقبة الأخيرة وهم يدركون أنهم سيكونون في أفضل حالاتهم. وقال المدرب "ريال مدريد رابح كفريق لأننا وضعنا كل طاقتنا في النهائيات ، ونريد أن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام في تاريخ النادي". بعد أدائه ضد الجانب الياباني ، سيكون بيل مرة أخرى نقطة محورية في الهجوم لفريق ، وبصرف النظر عن ماريانو وآسينسيو ، وجميع اللاعبين الذين سافر المتاحة.

باقة مفاجأة البطولة تنتظر ريال مدريد. ويأتي العين من أبو ظبي ، بطل الدوري الإماراتي ، إلى المباراة النهائية بعد ثلاث جولات. تغلبوا على فريق ويلينجتون بركلات الترجيح بعد أن تغلبوا 3-0 ، وسحق الترجي التونسي ودمر ريفر بلايت في ركلات ترجيحية أخرى. حارس مرماه خالد عيسى ، البطل ضد الفريق الأرجنتيني ، والمهاجم السويدي ماركوس بيرج هما لاعبين بارزين. المدرب الكرواتي زوران ماميك مدربه منذ عام 2017.
 
مدريد في أبو ظبي

مع جماهيرهم وراءهم ، فإن المضيفين لديهم فرصة تاريخية وسيحاولون وضع اللمسة الأخيرة لبطولتهم الرائعة ضد ريال مدريد. ومع ذلك ، لن يكون جانب سولاري وحده في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. سيشعر فريق Whites ، الذي توج بالفعل بطلا في هذه المرحلة قبل عام ، بتأييد مشجعي ريال مدريد بشكل متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة. يريد أبطال أوروبا والعالم مواصلة كتابة قصة فريدة.

اقرأ أيضًا
منذ ثلث ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)

منذ حوالي 19 ساعة

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

منذ يوم

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم

الآن

الحكومة تتحفظ على قانون نقابات المتقاعدين: "غير دستورى"

السيسي يشدد على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشروعات التنموية بالتوقيتات المحددة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لـ27 ديسمبر

السيسي يفتتح عبر "الفيديو كونفرانس" موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالفيوم

ads
الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

بعد تهديدات إيران.. وصول حاملة طائرات أمريكية لمياه الخليج

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

بعد تهديدات إيران.. وصول حاملة طائرات أمريكية لمياه الخليج

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

كشكول

في استطلاع للرأي .. 97 % من أولياء أمور البريطانية يطالبون بإلغاء النظام الجديد

«الأبنية التعليمية» تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «مدرسة المرج»

بالصور.. «نور لي طريقي» دورة تدريبية للمكفوفين بجامعة أسوان

بالصور.. «عبد الغفار» يحتفل بعيد جامعة المنوفية الـ 42

«كشكول» يرصد حكاية طفل أبكى الإسماعيلية

الأمصار

يعادل إنتاجه 1.6 مليون طن.. أهم المعلومات حول التمور المصرية

مصر تعلن عن إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم

لانسيابية شعرها.. رئيس أوغندا ينتقد ملكة جمال أفريقيا "صور"

السلطات الأردنية تنفي بيع مطار ماركا العسكري

7 قتلى بانفجار قرب القصر الرئاسي بالصومال "فيديو وصور"

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

Nippon Marathon أقوى ماراثون في العالم

Lazy Galaxy: Rebel Story "الروبوت" يقاتل الأشرار

شرطة الدنمارك تدمر غواصة مادسن المثيرة للجدل

مباريات
الصحة

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎