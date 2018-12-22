مباراة العين وريال مدريد|بث مباشر مباراة العين وريال مدريد| مشاهدة مباراة العيم وريال مدريد

تستضيف دولة الامارات العربية المتحدة اليوم السبت 22-12-2018 نهائي كأس العالم للأندية وبالأخص على ملعب هزاع بن زايد بين فريقي العين الامارات و ريال مدريد الاسباني Real Madrid vs Al Ain مباراة العين وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين

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