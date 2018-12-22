Yalla Live .. يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين رابط يلا شوت الجديد بث مباشر  ريال مدريد والعين كورة لايف

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تحدث حسين الشحات، لاعب منتخب مصر، عن المباراة المرتقبة التى تجمع فريقى العين الإماراتى وريال مدريد الإسبانى، فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، فى نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى الإمارات.

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وقال حسين الشحات، فى تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، "سعداء بالوصول إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس العالم للأندية، لاعبو العين أثبتوا أنهم رجال وعلى قدر المسؤولية، وأخرجوا كل ما لديهم من إمكانيات وتفوقوا على أنفسهم على مدار مباريات البطولة".

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وأضاف لاعب منتخب مصر، "الفريق يعيش حلماً جميلاً للوطن العربى ودولة الإمارات على وجه التحديد، وسيقاتل اللاعبون من أجل إكمال هذا الحلم وتحقيق اللقب لإسعاد هذا الشعب الذى يستحق كل الخير، على الرغم من صعوبة مواجهة فريق عملاق بحجم ريال مدريد بطل أوروبا".

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وتابع الشحات، "مثلما قاتلنا أمام ريفربلايت الأرجنتينى ونجحنا فى اقتناص بطاقة التأهل إلى نهائى بطولة كأس العالم للأندية، سنقاتل أمام ريال مدريد لتحقيق المفاجأة وحصد اللقب".

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وأعرب حسين الشحات عن سعادته الغامرة بالدعم الكبير الذى يحظى به من جانب الجماهير المصرية، متمنياً أن يدخل السعادة على قلوب تلك الجماهير بالحصول على بطولة كأس العالم للأندية اليوم.

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وبدأ نادى العين مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الفوز على تيم ويلينجتون النيوزيلندى بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 3\3، قبل أن يحقق الفوز على الترجي التونسى بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.

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واصل نادى العين إبهار الجميع في بطولة كأس العالم للأندية بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بحجز مقعده في المباراة النهائية بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما إنتهى الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي 2\2، أما ريال مدريد الذي يتوج باللقب "3 مرات" فتغلب على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور نصف

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