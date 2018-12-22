kora online | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
kora online | مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر | يلا شوت الجديد | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت
يطمح
العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة
(بنظامها الجديد) للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي
الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة.
مباراة
ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت
مكة المكرمة.
يمكنكم
متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.