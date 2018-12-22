محمد صلاح يحتفى بتصدره قائمة هدافى الدورى الإنجليزى

احتفى نجم ليفربول الإنجليزي لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، بتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وإحرازه الهدف الأول في مرمى ولفرهامبتون أمس الجمعة، ليقود فريقه إلى الفوز وتصدر الدوري.



ونشر محمد صلاح 4 صور جديدة تكشف فرحته بإحراز هدفه في مرمى ولفرهامبتون.



يشار إلى أن مباراة ليفربول وولفرهامبتون أقيمت أمس في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لزميله فيرجيل فان دايك، وتربع على صدارة هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا.



وعزز ليفربول - بهذا الفوز- صدارته جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى بـ44 نقطة.