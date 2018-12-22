الريال ضد العين | بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين | كوره اون لاين | كوره لايف
الريال ضد العين | بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين | كوره اون لاين | كوره لايف
الريال ضد العين | بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين | كوره اون لاين | كوره لايف
مباراة
ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت
مكة المكرمة.
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متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.
يطمح
العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة
(بنظامها الجديد) للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي
الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة.