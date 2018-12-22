قمة العالم .. ريال مدريد والعين يلا شوت بث مباشر كورة لايف

تصدرت قمة ريال مدريد أمام العين الإماراتى، المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، فى نهائى كأس العالم للأندية، صفحات الصحف الإسبانية الصادرة اليوم من العاصمة.

قمة العالم .. ريال مدريد والعين يلا شوت بث مباشر كورة لايف

ماركا تثق فى تألق بنزيما بقمة الريال ضد العين

غلاف ماركا قبل قمة ريال مدريد ضد العين

غلاف ماركا قبل قمة ريال مدريد ضد العين

وجاء كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على غلاف صحيفة "ماركا" حيث قالت إن المهاجم الفرنسى سيكون حاسما بمباراة اليوم، وأكدت أنه يأخذ خطوة للأمام وأصبح لاعبا جديدا.





وتغلب ريال مدريد على كاشيما إنتلرز اليابانى بنتيجة 3/1 فى نصف النهائي، ولم يسجل بنزيما وجاءت الثلاثية عبر الويلزى المتألق جاريث بيل، لكن صحيفة ماركا تثق بأن المهاجم الفرنسى سيتألق فى النهائى الليلة.





قمة العالم .. ريال مدريد والعين يلا شوت بث مباشر كورة لايف

ومن المتوقع أن يخوض سانتياجو سولارى، المدير الفنى لنادى ريال مدريد، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: تيبو كورتوا في حراسة المرمى - مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفخال - توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش - جاريث بيل - كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.





وفى المقابل يدخل زوران ماميتش، المدير الفنى لنادى العين الإماراتى، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: خالد عيسى فى حراسة المرمى - شيوتانى - محمد فايز - إسماعيل أحمد - محمد أحمد - ريان يسلم - محمد عبد الرحمن - تونجو دومبيا - حسين الشحات - كايو فيرنانديز - ماركوس بيرج.

قمة العالم .. ريال مدريد والعين يلا شوت بث مباشر كورة لايف

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حضور العديد من الشخصيات الرياضية، أبرزهم جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وزين الدين زيدان المدير الفنى السابق الذى وصل أمس لحضور المباراة بدعوة من اللجنة المنظمة.

قمة العالم .. ريال مدريد والعين يلا شوت بث مباشر كورة لايف