"السيسي" يتفقد المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان.



ورافق الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية للمشروع، رئيس الوزراء ووزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين عن المشروع القومي للصوب الزراعية.



واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من أحد المهندسين، حول زراعة "الفلفل" بجميع أصنافه ومقاساته في إحدى الصوب الزراعية، مشيرا إلى تحقيق معدلات إنتاج قياسية حيث يبلغ متوسط إنتاج المتر المربع الواحد 12 كيلو للفلفل الحلو (الألوان) و6 كيلوات للفلفل الحريف.



كما تفقد الرئيس أيضا صوبة لزراعة الطماطم بأجود أنواعها وأصنافها، والمزروعة باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية وأسلوب الري بالتنقيط ولا تعتمد على المبيدات الكيماوية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج بطاقة إنتاجية 250 طنا للصوبة الزراعية الواحدة في 10 شهور.



وأوضح المهندس المختص أن أسعار المنتج من هذه الصوب ستكون منافسة للسعر في السوق المحلي، ما ستعمل على ضبط سعر السوق، كما أن نسبة الفاقد بها لا تزيد على 5 %، مقابل نحو 30 % في الزراعة العادية، فضلا عن أن المنتج من هذه الصوب يظل بحالته الجيدة لفترات أطول.



وعقب الرئيس السيسي قائلا " أنا لا أريد أن أعطي رسالة سلبية للمزارع، أنه لا يزرع خوفا من منافسة الأسعار، فعلينا أن نوضح من خلال الإعلام أنه يتم تنظيم الموضوع بشكل يحقق التوازن، بالإضافة إلى إننا نقول للمزارع إننا من خلال هذا المشروع لدينا منظومة نقل متكاملة لا تهدر الكثير وتصل إلى المستهلكين بشكل أفضل وبسعر أفضل.



وشدد الرئيس خلال تفقده لصوبة الطماطم على ضرورة أن يغطي الإنتاج حجم الطلب على الطماطم في مصر ويسد أي فجوة في السوق المحلي.



وطالب الرئيس من الوزارات المعنية (الزراعة والتضامن الاجتماعي) وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتشجيع الناس في الريف لعمل صوبة زراعية تدر عليهم عائدا كبيرا بدلا من قيامهم أحيانا بتجريف الأرض، ويتم عمله في خلال برنامج خاص، وعمل منظومة متكاملة توفر أرض ومحصول ومياه.

