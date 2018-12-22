البث المباشر اليوم لمباراة ريال مدريد والعين - beIN

تصدرت قمة ريال مدريد أمام العين الإماراتى، المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، فى نهائى كأس العالم للأندية، صفحات الصحف الإسبانية الصادرة اليوم من العاصمة

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