وزير التعليم العالي: مصر تتميز بجامعات ذات بنية تحتية قوية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تتميز بجامعات كبيرة ذات بنية تحتية قوية، تكشف عن حجم الإنفاق الضخم للدولة على التعليم الجامعي.



وأوضح الوزير - في كلمته خلال احتفالات العيد الثاني والأربعين لجامعة المنوفية اليوم السبت، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق بالجامعة، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق - أن مصر تتصدر الدول النامية في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى دعم الوزارة للدور التنويري الهام للجامعات المصرية، مشيدا بالخدمة الصحية الراقية التي تقدمها المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنوفية ومعهد الكبد.



من جانبه، قال الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة - في كلمته - إن جامعة المنوفية تضم أكثر من 4 آلاف عضو هيئة تدريس وألفي عضو في الهيئة المعاونة و14 ألف عضو في الجهاز الإداري و80 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، و20 ألف طالب في الدراسات العليا، موضحا أن الجامعة تضم 19 كلية، إضافة إلى بدء الدراسة في كلية الإعلام وطب الأسنان العام الدراسي المقبل،مشيرا إلى أن الجامعة أبرمت الكثير من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون، بهدف تطوير البرامج العلمية في كليات الجامعة.



وأضاف أن الجامعة نفذت أكثر من 42 ألف قافلة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع المحلي، موضحا أن كليات الهندسة والزراعة والتمريض حصلت على الاعتماد، بينما يتم إعداد باقي الكليات للحصول على الاعتماد والجودة.



وفي نهاية الحفل، كرم وزير التعليم العالي رؤساء جامعة المنوفية السابقين، وأعضاء هيئات التدريس المتميزين في الجامعة الحاصلين على جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية وجوائز الترجمة والحاصلين على جائزة الدكتور مصطفى عبد المتعال للمتميزين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة، وقادة العمل الإداري في الجامعة، وأعضاء هيئات التدريس الحاصلين على جوائز دولية ومحلية، وأوائل الطلاب في مختلف الكليات، ورؤساء اتحادات الطلاب في الجامعة.