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السبت 22/ديسمبر/2018 - 01:22 م

مباشر اليوم ... بث حي وحصري مباراة ريال مدريد والعين HD

مباشر اليوم ... بث حي وحصري مباراة ريال مدريد والعين HD

ريال مدريد والعين
ريال مدريد والعين
الدستور مباشر
dostor.org/2445361

تتوجه أعين الملايين اليوم من عشاق كرة القدم صوب ملعب زايد الرياضي لمتابعة الحدث المهم بين ريال مدريد والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للاندية 2018 حيث يوفر DOSTOR LIVE اليث المباشر لمباراة الليلة بين الكبيرين سيتابع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم السبت 22-12-2018 اللقاء الكبير في نهائي كأس العالم للأندية حيث تقام مباراة العين الاماراتي وريال مدريد الاسباني على استاد مدينة زايد الرياضية وستحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.


يدخل الفريق الإماراتي مباراة اليوم باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي وقد افتتح البطولة بالفوز على فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق.


أما ريال مدريد فله نصيب الأسد من لقب دوري أبطال أوروبا، ويشارك في الموسم الجاري من كأس العالم للأندية بعد رفع كأس دوري الأبطال لثلاث مرات على التوالي، ووصل ريال مدريد للمواجهة النهائية ضد العين الإماراتي بعد فوزه في دور الـ4 على كاشيما انتلرز بثلاثية نظيفة مقابل هدف وحيد.


من المتوقع أن يتغيب عن فريق العين لمواجهة ريال مدريد اللاعب أحمد برمان بداعي الإصابة، إلا أنه لم يصدر قرار طبيب العين النهائي والذي سيوضح ما إذا كان اللاعب مستعد للمشاركة في نهائي كأس العالم للأندية بين العين وريال مدريد أو لا.


لن تشهد قائمة ريال مدريد أي غيابات بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون قائمة الفريق المستدعاة كاملة لمواجهة العين وانتزاع لقب الكأس الرابعة، ومن المتوقع أن يفتتح المدير الفني للنادي الملكي مباراته باللاعب أسينسيو في مركز الجناح الأيمن بدلاً من فاسكيز.


وأكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على صعوبة مباراة العين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري حسين الشحات ويحيي نادر المحدد لها اليوم السبت بملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية “أبوظبي” فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم حضور العديد من الشخصيات الرياضية أبرزهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

 

المباراة: ريال مدريد – أسبانيا — : — العين – الإمارات نهائي كأس العالم للأندية 

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية

الموعد: الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة: RTP 1
TVE La 1 Madrid
1TV Georgia
Ictimai TV
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 1 FR
RTS Deux HD
IRIB Varzesh
TVP Sport HD


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