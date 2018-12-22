الاحتفال بعيد الميلاد في كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، لحضور حفل "ترانيم الميلاد" بكاتدرائية سانت كاترين.



نظم الحفل الأب مخلص مصري راعي كاتدرائية سانت كاترين، والأب أنطونيوس غطاس رئيس الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القنصل الإيطالي بالإسكندرية، وحضر الحفل العديد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والدينية.



وحضرت المهندسة سحر شعبان، نيابًة عن المحافظ، والعميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والشيخ إبراهيم الجمل ممثل عن الأزهر بالإسكندرية ورئيس لجنة الفتاوى وبيت العيلة، وقناصل الدول؛ أسبانيا وتركيا والصين، ونائبا قناصل فرنسا وروسيا، والسفير الفلسطيني، والنائبان؛ إنجي فهيم وصلاح عيسى. بالإضافة إلى بعض الجاليات اليونانية والأرمنية والألمانية.



وهنأت المهندسة سحر شعبان راعي الكنيسة والأخوة المسيحين بمناسبة أعياد الميلاد نيابًة عن المحافظ، وقالت إن هذه المناسبة يتشارك فيها بالاحتفال المسيحين والمسلمين معًا كعادة المصريين دائمًا يتشاركون في الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية كأخوة في وطن واحد يجمعهم لا يفرقهم دين أو جنس أو لون.



ويُعد هذا الحفل السنوي من أكبر حفلات الاحتفال بأعياد الكريسماس على مستوى الجمهورية، وأحيا الحفل كورال إيطالي أتى من القاهرة خصيصًا لإحياء هذا الحفل بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى.