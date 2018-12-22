الخميس المقبل.. ورشة "إحكي يا نون" بمركز دوار

"إحكي يا نون" عنوان لحلقة الحكي التي ينظمها مركز دوار للفنون٬ للسيدات فقط في السادسة مساء الخميس المقبل.



وتتضمن الحلقة تناول قصص السيدات المشاركات فيها من خلال حكي تجاربهن وقصصهن٬ والعلاقات المُسيئة أو الخوف من المجهول أو غيرها من الموضوعات.



بعدها سيكون هناك مناقشات حرة تعبر فيها كل واحدة من المشاركات عن رأيها٬ بمشاركة مجموعة مساندة نفسية، تتكون من أفراد يعانون من ضغوط نفسية متشابهة، كلهم أمهات عاملات مثلًا، أو بنات لديها نفس الضغط من المجتمع، في وجود مُنسقين للمجموعات النفسية يكونوا مسؤوليين عن تسيير الحوار والتفاعل.

