حسام قنديل ينتظر مجموعته "حضور عابر" بمعرض الكتاب

بالتزامن مع الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب٬ تصدر قريبًا عن دار الهدف للنشر٬ المجموعة القصصية "حضور عابر" من تأليف حسام قنديل٬ وتصميم الغلاف للفنان محمد سعيد.



ومن أجواء المجموعة نقرأ: «آلمتُ الكثيرين من الأبرياء الذين أحبّوني، آذيتُ مَن لا حصر لعددهم، حطّمتُ قلوبًا، ودمّرتُ حياة كلّ مَن جرؤ على الاقتراب منّى، وسعيتُ لتدمير حياة أبرياء آخرين لم يقتربوا؛ لمجرّد التسلية. اقترفتُ من الموبقاتِ ما يندى له جبينُ الشيطانِ ذاته، لبستُ قناع القدّيس، حتى ما إذا ما ذاب على وجهى؛ لبستُ قناعَ قديس آخر، في مكان آخر. ورغم ذلك، أنام قريرَ العين، ولا أشعر بتأنيب الضمير.. هل هناك مَن يمتلك سببًا لذلك؟».