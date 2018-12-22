"السيسى" يشكر القائمين على تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية، وكذلك الوزارات المشاركة في تنفيذه.



وقال الرئيس السيسي في مداخلة له - خلال فعاليات افتتاح مشروع "الصوب الزراعية" بالعاشر من رمضان، اليوم السبت، إن "هذه المشروعات لم تكن لتظهر في هذا التوقيت إلا من خلال منظومة العمل التي تحققت".



وأشار "السيسى" في هذا الصدد إلى دور وزارة الكهرباء في توفير الاحتياجات الكهربائية بالمحطات المختلفة في الكثير من المناطق، وبدور وزارة الرى فى توفير المياه اللازمة، فضلًا عن التعاون المثمر بين الشركة الوطنية للزراعات المحمية ووزارة الزراعة والقائمين على مركز البحوث.



وأضاف: "أقول للمصريين نحن تحدثنا عن هذا المشروع منذ عامين تقريبًا، وأكدنا أننا سنصل إلى ما يقرب من 100 ألف فدان صوب زراعية، على أساس أن مساحة الصوبة فدان واحد بينما تزيد هذه المساحة فعليًا لتصل إلى ٢٫٥ فدان.. وعلينا أن نشعر بالفخر لأن هذا المشروع يقام بسواعد شباب مصر من مختلف التخصصات، وسنستمر في استكمال المشروع الذي سيدخل مصر كثاني أكبر دولة تنفذ مشروعا زراعيا مثل هذا".