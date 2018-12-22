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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:55 ص

حبس متهم بحيازة 5 كيلو هيروين بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2445172

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 5 كيلوجرامات من مخدر الهيروين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لمباحث القاهرة، بقيام كل من: "أمير. م. س" 29 سنة، عاطل، و"أحمد. م. ح" 28 سنة، حاصل على دبلوم، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الأول حال قيادته سيارة ملاكي، بينما تمكن الثاني من الهرب، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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