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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:54 ص

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

الأرصاد: طقس الغد
أ ش أ
dostor.org/2445166

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
شبين الكوم 11 18
طنطا 12 19
دمنهور 12 18
الإسكندرية 13 19
بلطيم 13 20
مطروح 14 19
السلوم 09 18
سيوة 14 20
بورسعيد 13 20
دمياط 12 20
الزقازيق 11 19
الاسماعيلية 11 21
السويس 12 20
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 11 21
نخل 05 17
نويبع 15 23
طابا 13 21
كاترين 03 12
الطور 12 23
شرم الشيخ 15 22
الغردقة 14 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 11 19
بنى سويف 11 19
المنيا 10 19
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 22
الأقصر 09 22
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 23
الوادى الجديد 12 22
شلاتين 16 26
ابو رماد 16 25
راس حدربة 17 24
حلايب 18 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 32
المدينة 14 23
الرياض 08 21
المنامة 15 22
أبوظبى 18 25
الدوحة 16 23
الكويت 08 19
دمشق 01 14
بيروت 12 18
عمان 04 13
القدس الشريف 05 14
غزة 10 18
بغداد 06 12
مسقط 20 25
صنعاء 03 21
الخرطوم 14 28
طرابلس 10 19
تونس 08 18
الجزائر 08 17
الرباط 08 20
نواكشوط 16 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 01 06
اسطنبول 07 12
اسلام اباد 04 18
نيودلهى 06 22
جاكرتا 24 30
بكين 04- 06
كوالامبور 24 30
طوكيو 06 12
أثينا 07 14
روما 08 14
باريس 06 13
مدريد 06 12
برلين 05 08
لندن 07 12
مونتريال 02 08
موسكو 03- 01-
نيويورك 04 08
واشنطن 06 12

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