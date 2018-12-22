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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:51 ص

حلقات زحل تفقد 10 آلاف كيلوجرام فى الثانية

حلقات زحل تفقد 10
وكالات
dostor.org/2445159

يعتقد العلماء أن هذه حلقات كوكب زحل قد تختفى في غضون 100 مليون سنة فقط، وهى فترة ليست طويلة بالنسبة لعمر الكوكب الغازى نفسه، وهو نحو 4 مليارات سنة.

وهذه النتيجة الخلاصة التي توصل إليها العلماء فى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشأن الحلقات التي تتألف بشكل أساسي من الجليد والغبار الكوني والغازات.

ويقول العلماء في ناسا "إن هذه الحلقات تخضع لجاذبية كوكب زحل فتسقط على شكل "أمطار حلقية" على سطحه".

وقال قائد فريق البحث ومؤلف الدراسة في ناسا، جيمس أودونهيو - فى بيان- "نقدر أن الأمطار الحلقية، التى تتساقط على سطح الكوكب، خلال نصف الساعة، بكمية من المياه تعادل بركة سباحة أوليمبية".

وأضاف أنه لهذا السبب وحده، فإن نظام الحلقات سيختفي خلال 300 مليون سنة، لكن إذا أضفنا لذلك المقاييس التي أجرتها مركبة كاسيني لتساقطات مادة الحلقات على خط استواء زحل، فهذا يعني أن الحلقات ستختفي في غضون 100 مليون عام".

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حلقات زحل تفقد 10 آلاف كيلوجرام فى الثانية

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