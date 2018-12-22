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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:50 ص

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.. الخميس المقبل

توقعات بتثبيت أسعار
راندا التوني
dostor.org/2445154

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض، ويعد الاجتماع هو الأخير من نوعه خلال العام الجاري.

وسادت توقعات في الأوساط المصرفية باتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض خلال الاجتماع الأخير، تماشيًا مع استقرار معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، إنه لا يوجد في الوقت الراهن مستجدات تدعو لتغيير أسعار العائد الحالية، خاصة في ظل استقرار معدلات التضخم، مضيفًا أن سعي الحكومة أيضًا للحفاظ على معدلات الدين العام، يدفع البنك المركزي لتثتبيت أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

فيما قال طارق متولي الخبير المصرف، إنه من المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة الخالية ثابتة عند معدلاتها لحين انتهاء العام الجاري، بسبب استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تحريك أسعار الفائدة، بعد انتهاء الربع الأول من العام المقبل 2019.

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