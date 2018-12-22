القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:46 ص

بين المفتوحة بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين beIN SPORTS

بين المفتوحة بث مباشر
dostor.org/2445138

يقدم موقع الدستور الرياضي لعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر وكل انحاء العالم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة اليوم السبت 22/12/2018 بين فريقي ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية لعام 2018 على ملعب مدينة بن زايد الرياضية، ويمكنك موقع الدستور لغير المشاركين في قناة بي ان سبورت الرياضية في مشاهدة المباراة بث مباشر على الانترنت بجودة HD بدون ادني تقطيع نهائيًا.

                                                     

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر يلا شوت كورة لايف اون لاين بدون تقطيع، أعزائي متابعينا من جميع انحاء العالم ها نحن ذا قد وصلنا معكم لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي إستطاع كلاً من فريق نادي ريال مدريد الأسباني، وفريق نادي العين الإماراتي للتغلب على منافسيهم والوصول للنهائي، الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد والعين اون لاين.

 

مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

كورة لايف مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر، حيث إننا على موعد اليوم السبت الموافق 22/12/2018 مع مباراة جديدة من نهائي كأس العالم للأندية لعام 2018، والتي تقرر ان تقام على ارض ملعب مدينة بن زايد الرياضية، ومن المتوقع ان نشهد منافسة قوية وشرسة بين كلا الفريقين، والتي سيسعى فيها الفريق الأسباني لكل جهوده للحصول على اللقب هذا العام، ولكن فريق العين الإماراتي صرح بأنه يدخل مباراة اليوم ولا بديل له عن الفوز، يلا شوت مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر.

 

موعد مباراة ريال مدريد والعين اليوم

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث حي بدون تقطيع، وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي العين ضد فريق نادي ريال مدريد اليوم السبت الموافق الثاني والعشرون من ديسمبر من عام 2018، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات كأس العالم للأندية ٢٠١٨.

 

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد مدينة بن زايد الرياضية في الإمارات، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت 1 hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق نادي العين، وفريق نادي ريال مدريد على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعيها من مختلف أنحاء العالم، بث حي مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اون لاين مباشر يوتيوب.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

منذ يوم

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم

منذ 3 أيام

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية

الآن

"متهمي خلية أبوالعزم" و"بيت المقدس" أبرز محاكمات اليوم

الخارجية الألمانية: مصر حققت خطوات جادة على طريق الاصلاح الاقتصادى

واشنطن تخطط لمنح أوكرانيا 10 ملايين دولار بعد حادثة مضيق كيرتش

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

كشكول

«فلوس ورق الامتحانات» .. «التعليم»: آليات عديدة للتحصيل .. ومدير مدرسة: بنوفر بشطارتنا .. وولي أمر: دفعنا 50 جنيهاً

مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط: نجاح 47 عملية لحالات المشيمة الملتصقة

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول تنظيم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات

«عبد الغفار» يفتتح احتفالية 110 عاماً من الإبداع بـ«فنون جميلة» حلوان

«المغربي»: إرسال جداول الامتحانات إليّ سفارات دول الوافدين

الأمصار

السلطات الأردنية تنفي بيع مطار ماركا العسكري

7 قتلى بانفجار قرب القصر الرئاسي بالصومال "فيديو وصور"

وكيل أعمال رونالدو يكشف سر انتقاله لـ"السيدة العجوز"

بزعم ارتكابه جرائم اقتصادية.. إيران تعدم رجل أعمال وسط غضب دولي

واشنطن توفر تمويلا عسكريا إضافيا لبحرية أوكرانيا بعد الأزمة مع روسيا

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

حلقات زحل تفقد 10 آلاف كيلوجرام فى الثانية

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

بعد مائتي عام.. ألمانيا تودّع الفحم إلى الأبد

مباريات
الصحة

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎