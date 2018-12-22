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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:45 ص

"أوراق العذراء".. رواية جديدة لمجيد طوبيا عن دار تبارك

أوراق العذراء.. رواية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2445134

يصدر قريبًا عن دار تبارك للنشر والتوزيع رواية "أوراق العذراء" للروائي مجيد طوبيا.

وقال "طوبيا" في تصديره للرواية "كتبت عن الغياب وعن الضباب، غياب العتاب، ن فساد شلة السوء، سوء الأداء وسوء التقدير، وعن الضباب الذي لم أره يوما فوق سطح المياه، كل ما رأيته غبار التراب خلف الاكمةا لرملية، كتبت عن حرماني من القتال بلوائح جامدة لا تعترف برغبتي في أن أكمل فترة تجنيدي، بحجة أن أخي قد مات في حادث سيارة وغرق في ترعة، وفي الذكرى الأولى لحادث الزيتون كتبت، ولماذا لا تظهر، ونحن في استقبالها وفي حضنها وليد مبارك وأكرمها هي ومن معها".

يذكر أن رواية "أوراق العذراء" كانت قد نشرت مسلسلة وقت اكتشافها بـ "جريدة الدستور"، ولم تنشر من قبل في كتاب مطبوع، وتعد طبعة دار تبارك هي الطبعة الأولى لها.

يُذكر أن مجيد طوبيا من مواليد محافظة المنيا، كتب العديد من الأعمال الادبية، وكتب للسينما، وحصل على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 1979، ومن رواياته "دوائر عدم الغمكان، والتي ترجمت للغات عدة، ورواية "عذراء الغروب"، وتغريبة بني حتحوت بأجزائها، ومن أعماله السينمائية "أبناء الصمت" و"قفص الحريم" و"حكاية من بلدنا".

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