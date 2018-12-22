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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:45 ص

تأجيل دعوى إلزام إيطاليا بإزالة الألغام لـ9 فبراير

تأجيل دعوى إلزام
عماد سليمان
dostor.org/2445132

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتى تطالب بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية فى مصر، والتي شاركت فى زراعتها وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة، وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الأضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين أضيروا في سلامتهم الجسدية، لـ9 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق فى مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التى تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها إيطاليا فى الأراضى المصرية، وقد سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا فى الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق، بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام، وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب في أراضي دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة، وتعويض الدولة المضرورة تعويضا كاملا وتعويض ضحايا تلك الألغام.

وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضى المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارًا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرارًا وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة، بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين فى الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتى تتمثل فى إيطاليا فى الحالة الماثلة.

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