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السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:44 ص

"الشباب الصومالية" تتبنى مسئولية انفجار قنبلتين في مقديشو

الشباب الصومالية
وكالات
dostor.org/2445131

أعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن تفجيرين في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم
السبت.

وقالت الجماعة- في بيان بثته إذاعة الأندلس، المؤيدة للمتمردين- "إنها استهدفت نقاط تفتيش أمنية لحماية القصر الرئاسي".

وقال محمد حسن، وهو من أفراد قوات الأمن الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": إن هناك قتلى في الانفجارين اللذين وقعا قرب القصر.

وكان أحمد بشان، وهو ضابط آخر بالشرطة، ذكر أنه "حتى الآن نعرف أن 15 شخصًا قُتلوا في الهجمات بشكل إجمالي" مضيفًا أنه يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.

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