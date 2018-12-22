الأمن العراقى يفكك خلية إرهابية تضم امرأة بمخيم لاجئين بالموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت تفكيك خلية إرهابية، تضم امرأة فى أحد مخيمات اللاجئين فى مدينة الموصل 400 كم شمال بغداد.



وقال المركز، في بيان صحفي اليوم السبت، إن"مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، عملية اختراق وتفكيك خلية إرهابية تضم خمسة عناصر، بينهم امرأة كانت تتخذ من مخيمات السلامية للاجئين فى الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ملاذًا آمنًا لها".



وأوضح أن "الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في المحافظة"، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال جميع أفرادها، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.



وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى نشاطًا لخلايا تنظيم داعش النائمة التى تنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادي، العام الماضي، القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.