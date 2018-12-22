القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
الكرازة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:42 ص

إيبارشية أسيوط تستقبل الأنبا يؤانس اليوم

الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
dostor.org/2445128

تستقبل إيبارشية أسيوط، اليوم السبت، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، عقب رحلة علاج استغرقت أكثر من 10 أيام بأحد مستشفيات القاهرة، عقب الحادث الذي تعرض له مؤخرا وأسفر عن إجراء تدخل جراحي تعرض خلاله لتركيب مسمار نخاعي وبعض شرايح خلفية في الفخد وفي القدم اليسرى.

ومن المقرر أن يستأنف الأنبا يؤانس، الإثنين المقبل، التسبحة الكيهكية بكاتدرائية الملاك بأسيوط، من فوق كرسى متحرك طبقًا للتقرير الطبى الذى سمح له بالخروج من المستشفى ومنعه من أن تلمس قدماه الأرض لفترة ما.

والحادث الذى تعرض له الأنبا يؤانس خلال سيره إلى التسبحة الكيهكية بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، وأدى إلى الكسر، قد منعه من السفر إلى الإسكندرية، حيث كان من المقرر أن يرأس التسبحة الكيهكية هناك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة غبريال بالإسكندرية، كما منعه أيضًا من السفر إلى دولة الإمارات العربية، الذى اعتاد أن يطير إليها سنويًا ليشارك بالتسبحة الكيهكية.

ونظرًا للتقرير الطبى الذى يؤيد حركة الأنبا يؤانس الأسقف الأكثر شهرة من بين أساقفة المنيسة الأرثوذكسية، خلال شهر كيهك والمحبوب لدى أقباط الكنيسة القبطبة الأرثوذكسية، والذى أسفر عن استقراره لفترة ما بأسيوط، فستذهب إلى أسيوط كاميرات القنوات القبطية "مى سات، ctv، وأغابى"، لتنقل إلى محبيه التسبحة ليشاركونها معه من منازلهم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 3 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 4 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 4 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 4 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

"متهمي خلية أبوالعزم" و"بيت المقدس" أبرز محاكمات اليوم

الخارجية الألمانية: مصر حققت خطوات جادة على طريق الاصلاح الاقتصادى

واشنطن تخطط لمنح أوكرانيا 10 ملايين دولار بعد حادثة مضيق كيرتش

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

كشكول

«فلوس ورق الامتحانات» .. «التعليم»: آليات عديدة للتحصيل .. ومدير مدرسة: بنوفر بشطارتنا .. وولي أمر: دفعنا 50 جنيهاً

مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط: نجاح 47 عملية لحالات المشيمة الملتصقة

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول تنظيم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات

«عبد الغفار» يفتتح احتفالية 110 عاماً من الإبداع بـ«فنون جميلة» حلوان

«المغربي»: إرسال جداول الامتحانات إليّ سفارات دول الوافدين

الأمصار

السلطات الأردنية تنفي بيع مطار ماركا العسكري

7 قتلى بانفجار قرب القصر الرئاسي بالصومال "فيديو وصور"

وكيل أعمال رونالدو يكشف سر انتقاله لـ"السيدة العجوز"

بزعم ارتكابه جرائم اقتصادية.. إيران تعدم رجل أعمال وسط غضب دولي

واشنطن توفر تمويلا عسكريا إضافيا لبحرية أوكرانيا بعد الأزمة مع روسيا

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

حلقات زحل تفقد 10 آلاف كيلوجرام فى الثانية

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

بعد مائتي عام.. ألمانيا تودّع الفحم إلى الأبد

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

إنجاب الأطفال يزيد خطر الإصابة بمرض قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎