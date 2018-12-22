إيبارشية أسيوط تستقبل الأنبا يؤانس اليوم

تستقبل إيبارشية أسيوط، اليوم السبت، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، عقب رحلة علاج استغرقت أكثر من 10 أيام بأحد مستشفيات القاهرة، عقب الحادث الذي تعرض له مؤخرا وأسفر عن إجراء تدخل جراحي تعرض خلاله لتركيب مسمار نخاعي وبعض شرايح خلفية في الفخد وفي القدم اليسرى.



ومن المقرر أن يستأنف الأنبا يؤانس، الإثنين المقبل، التسبحة الكيهكية بكاتدرائية الملاك بأسيوط، من فوق كرسى متحرك طبقًا للتقرير الطبى الذى سمح له بالخروج من المستشفى ومنعه من أن تلمس قدماه الأرض لفترة ما.



والحادث الذى تعرض له الأنبا يؤانس خلال سيره إلى التسبحة الكيهكية بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، وأدى إلى الكسر، قد منعه من السفر إلى الإسكندرية، حيث كان من المقرر أن يرأس التسبحة الكيهكية هناك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة غبريال بالإسكندرية، كما منعه أيضًا من السفر إلى دولة الإمارات العربية، الذى اعتاد أن يطير إليها سنويًا ليشارك بالتسبحة الكيهكية.



ونظرًا للتقرير الطبى الذى يؤيد حركة الأنبا يؤانس الأسقف الأكثر شهرة من بين أساقفة المنيسة الأرثوذكسية، خلال شهر كيهك والمحبوب لدى أقباط الكنيسة القبطبة الأرثوذكسية، والذى أسفر عن استقراره لفترة ما بأسيوط، فستذهب إلى أسيوط كاميرات القنوات القبطية "مى سات، ctv، وأغابى"، لتنقل إلى محبيه التسبحة ليشاركونها معه من منازلهم.