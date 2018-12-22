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محافظات
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:10 ص

محافظ السويس يشهد إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى سلامة
dostor.org/2444979

شهد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين" عقب توقفه لمدة 3 سنوات بمنطقة مبارك بحي فيصل.

شهد حضور الافتتاح الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل، وعماد زين العابدين وكيل وزارة التموين في السويس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وطالب المحافظ من المسئولين عن المجمع بزيادة معدلات الإنتاج في المخبز؛ من أجل تشغيل باقى الخطوط الموجودة، مؤكدًا بأنه لن يسمح بأي تقصير أو توقف مرة أخرى للمجمع.

وأشار أن هذا المجمع سياعد في سد العجز من احتياجات المواطنين من رغيف الخبر المدعم وخصوصا لأهالي حي فيصل، لافتًا أن المحافظة تبحث كافة المشروعات المتوقفة من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى.

محافظ السويس يشهد إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين"
محافظ السويس يشهد إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين"
محافظ السويس يشهد إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين"
محافظ السويس يشهد إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين"
محافظ السويس يشهد إعادة تشغيل مجمع مخابز "الحرفيين"
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