"تعليم أسيوط" ينهى استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول؛ لصفوف النقل والشهادة والإعدادية.



ومن جانبه عقد صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعا موسعا ضم المديرين وموجهي العموم ومديرى الإدارات؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 2 يناير 2019‬ م.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد مدير التعليم العام، ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية.



وطالب وكيل الوزارة مديري الإدارات والموجهين العموم أن يراعى عند وضع أسئلة الامتحانات أن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي، وخالية من التعقيد والغموض، وأن تكون ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح.



وأكد "فتحي" على ضرورة زيارة مديري الإدارات والموجهين للمدارس بكافة المراحل التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها كاملة، وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات، مشددًا على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص دخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات لغير المختصين، وكذلك التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس مع ضرورة وضع أسئلة الامتحانات فى غرفة بنوافذ مصبعة؛ تنفيذا لتوحيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين، التي يشدد فيها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة أن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية، مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب.