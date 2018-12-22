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السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:07 ص

طرح البرومو الدعائى لـ "نادى الرجال السرى" استعدادا لعرضه

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2444976

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "نادى الرجال السرى"البرومو الدعائى للفيلم استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائى فى موسم رأس السنة.

وغلب على البرومو الطابع الكوميدى بشكل كبير، والفيلم يعد بمثابة عودة جديدة للفنان كريم عبد العزيز بعد فترة كبيرة من الغياب منذ تقديمه لفيلم "الفيل الأزرق".

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت مؤخرا بوسترات منفردة لنجوم الفيلم تمهيدا لعرضه.

فيلم "نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من غادة عادل ونسرين طافش وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

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