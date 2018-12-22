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سياسي
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:02 ص

"الغد": تدشين تحالف الأحزاب المصرية بمشاركة 52 حزبًا

حزب الغد
حزب الغد
محمد جعفر
dostor.org/2444974

كشف محمد إمام عبدالعزيز، القيادي في حزب الغد، أنه سيتم اليوم، تدشين تحالف الأحزاب المصرية الجديد، بانضمام تحالفي الأحزاب السياسية الذي يتزعمه تيسير مطر، ومصر الأمة، الذي أعلنه المهندس موسى مصطفى موسى، وذلك بحضور وانضمامهم حوالي 52 حزب سياسي.

وقال إن هذا التدشين سيكون اليوم السبت، في أحد فنادق القاهره ويحضره حشد ضخم من السياسيين ورجال الدولة، لافتا أن الغرض من هذا التحالف هو دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم الجيش المصري ومساندة الدولة داخليا وخارجيا في كافه المجالات لمواجهه التحديات.

ونوه أن هذا التحالف استجابة لنصيحة الرئيس السيسي بضرورة دمج الأحزاب الكثيرة الموجودة في كيان سياسي ضخم يكون له ثقل سياسي كبير خلال الفتره القادمة.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي للتحالف من 2 إلى 4 أعضاء بجانب الـ7 أعضاء الأساسيين الموجودين من قبل.

وأضاف: سيبدأ هذا التحالف في الانخراط ووضع أجندة عمل يتم البدء في إعدادها وتنفيذها بعد انتهاء التدشين، وسيتم فتح العضويات به لكل وطني راغب في ذلك.

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