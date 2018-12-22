محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنيه استعدادا لـ"الكريسماس"

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، صباح اليوم السبت، عددا من الكنائس بمدينة الغردقة، وذلك للوقوف على الاستعدادات الأمنية تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية، ومدى التأمين المتوفر بها، وشدد عبدالله على زيادة الإجراءات الأمنية وتخصيص بوابة أمنية للسيدات وبوابة للرجال حتى تتم إجراءات التفتيش بشكل آمن وسريع.



وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد الأمنى في كل المدن، ورفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع القوات، لتأمين احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.



ووجه "عبدالله" بالغاء راحات الضباط والأفراد، واستعداد الأجهزة الشرطية لتأمين الكنائس والأديرة، وتم وضع كاميرات مراقبة بمحيطها، وتشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات، وفحص بيانات القادمين والمغادرين من وإلى المحافظة.