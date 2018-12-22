القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
عالم
السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:57 ص

الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز السلام في اليمن

الصين تدعو المجتمع
ا ش ا
dostor.org/2444969

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، "ما تشاو شيوي" إلى بذل جهود دولية لتعزيز عملية السلام في اليمن.

وقال شيوي – في تصريحات بعد اعتماد قرار لدعم الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يثمن نتيجة المحادثات الأخيرة التي جرت في السويد، وأن يسهل تنفيذها بشكل فعال، مشيرا إلى أن العملية السياسية في اليمن تدخل مرحلة حاسمة مع اتفاق ستوكهولم.

وأضاف أنه ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر ويحترم بشكل كامل آراء البلاد وشواغلها، ويقدم الدعم للعملية السياسية، ويتعين على المجتمع الدولي زيادة جهود الإغاثة الإنسانية.

وتابع: إن اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن هما مجرد بداية، ويتعين على الأطراف التركيز على تنفيذ النتائج وتعزيز عملية مستدامة وفعالة للحوار والمفاوضات، لافتا إلى أن الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة، وينبغي على المجتمع الدولي حماية سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن ودعم مثل هذه الجهود.منوها إلى أن استعداد بكين لمواصلة دورها البناء في البحث عن حل سياسي شامل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

منذ أقل من شهر

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

الآن

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى والقنوات الناقلة

التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على شقيقين مذبوحين بسوهاج

سعر الدولار اليوم السبت 22/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتى والقنوات الناقلة

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. شلل مرورى بكورنيش النيل بسبب كسر ماسورة مياه

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

موعد مباراة ريال مدريد والعين الإماراتى والقنوات الناقلة

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

كشكول

«المغربي»: إرسال جداول الامتحانات إليّ سفارات دول الوافدين

عميد "دراسات" المنوفية: الكلية تتعرض لنهب الأجهزة بسبب قلة أفراد الأمن

غدًا.. طلاب الإبتدائية يؤدون امتحانات الرياضيات على مستوى الجمهورية

المؤتمر الدولي الـ ٢٤ لطب الأزهر يكرم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

هندسة القاهرة تنظم المؤتمر الدولى الثالث عشر لديناميكا الموائع

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 24 في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد حول اليمن

عون: تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع من المتوقع

"الجارديان" تتوج مودريتش الأفضل في العالم لعام 2018

العين يظهر للمرة الأولى بالزي الأسود في نهائي المونديال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"البوتس" يعمل على تنقية الهواء في الغرف المغلقة

بريطانية تشتكي للشرطة "صفير" سائق حافلة

مذيع بريطاني ينقذ شخصا أقدم على الانتحار على الهواء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الأطفال للحبوب الغذائية مع الألبان يعرضهم لخطر البدانة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎