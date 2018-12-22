الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز السلام في اليمن

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، "ما تشاو شيوي" إلى بذل جهود دولية لتعزيز عملية السلام في اليمن.



وقال شيوي – في تصريحات بعد اعتماد قرار لدعم الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يثمن نتيجة المحادثات الأخيرة التي جرت في السويد، وأن يسهل تنفيذها بشكل فعال، مشيرا إلى أن العملية السياسية في اليمن تدخل مرحلة حاسمة مع اتفاق ستوكهولم.



وأضاف أنه ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر ويحترم بشكل كامل آراء البلاد وشواغلها، ويقدم الدعم للعملية السياسية، ويتعين على المجتمع الدولي زيادة جهود الإغاثة الإنسانية.



وتابع: إن اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن هما مجرد بداية، ويتعين على الأطراف التركيز على تنفيذ النتائج وتعزيز عملية مستدامة وفعالة للحوار والمفاوضات، لافتا إلى أن الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة، وينبغي على المجتمع الدولي حماية سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن ودعم مثل هذه الجهود.منوها إلى أن استعداد بكين لمواصلة دورها البناء في البحث عن حل سياسي شامل.