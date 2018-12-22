"البيان" الإماراتية: ألاعيب قطر تعمق أزمتها

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن ألاعيب قطر ومزايداتها المستمرة على جيرانها لن تفيدها في شيء، وستعمّق من أزمتها وتزيد من معاناة شعبها وخجله من حكامها.



وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم السبت، تحت عنوان "منتدى المهزلة القطرية" - أنه من الواضح أن قطر بعد فشلها في جولاتها الخارجية لتبييض وجهها وتحسين سمعتها، لاسيما بعد محاولاتها المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية، عادت لتلعب دورها المعتاد والفاشل في هجومها على جيرانها الذين لا يعيرون لها أي اهتمام بعد أن حددوا لها مطالبهم منها وتركوها لتراجع نفسها لكنها من الواضح لا تريد التراجع ومصممة على سياساتها الفاشلة، وهذا ما كشف عنه المنتدى الذي نظمه "تنظيم الحمدين" في الدوحة الذي استخدمه كمنصة للكيل بالاتهامات الباطلة والادعاءات الكاذبة ضد الدول الأربع المكافحة للإرهاب وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي بدا واضحًا استهداف تنظيم الحمدين لها بشكل "خبيث".



وأوضحت الصحيفة أن قطر التي ذهبت تدعم بقوة السيناريوهات التركية والإيرانية والدوائر الغربية المرتزقة ضد المملكة تعتقد أن ألاعيبها التي تمارسها من وراء الكواليس لن تنكشف وينفضح أمرها،اهتمامات الصحف ولكن كما أكدت دولة الإمارات فإن كل ما يفعله تنظيم الحمدين خلف الأبواب تتسرب أخباره بأسرع مما تتوقع الدوحة.