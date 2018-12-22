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السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:57 ص

الصين تحث المجتمع الدولي على دعم الانتخابات التشريعية في غينيا بيساو

وو هاي تاو
وو هاي تاو
ا ش ا
dostor.org/2444966

حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" المجتمع الدولي على توفير الدعم الفني والمالي واللوجيستي للانتخابات التشريعية في غينيا بيساو.

وقال تاو - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلته وسائل إعلام صينية اليوم السبت- "نأمل أن تعمل جميع الأطراف في غينيا بيساو على ضمان انعقاد الانتخابات في الميعاد المحدد وبشكل سلس"، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي إظهار الاحترام الكامل لاستقلال غينيا بيساو وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف أن الصين ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم الحوار بين الأطراف في غينيا بيساو، ومواصلة لعب دور بناء لضمان الاستقرار والتنمية هناك وفي منطقة غرب أفريقيا.

وتابع: إنه يتعين على الأطراف في غينيا بيساو أن تضع في الاعتبار المصالح طويلة الأجل للدولة وشعبها، وأن تتخذ إجراءات ملموسة تتسم بالحسم السياسي، وتحل الخلافات عبر المناقشات، وتعمل على تحسين الأحوال المعيشية للشعب وتعزيز الاستقرار والتنمية الوطنيين.

وكانت الانتخابات التشريعية في غينيا بيساو مقررة في الأصل يوم 18 نوفمبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب تحديات تقنية، وأصدر الرئيس خوسيه ماريو فاز مرسوما بتحديد الموعد الجديد في 10 مارس 2019.

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