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السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:54 ص

مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" و"الصين للطاقة" لتنفيذ عدد من المشروعات

مذكرة تفاهم بين الإنتاج
ا ش ا
dostor.org/2444965

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ مذكرة تفاهم مع مجموعة الصين للطاقة والهندسة الدولية؛ بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف التعاون في تخطيط وتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، تم التأكيد أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستقوم بالتعاون مع الشركة الصينية خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروعات القومية المخطط المشاركة في تنفيذها، بدءا من تحديد هذه المشروعات وتجميع المعلومات عنها وكذا المساهمة في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للتنفيذ بالإضافة إلى ترشيح عدد من الفنيين من الإنتاج الحربي لتنفيذ زيارات ميدانية والتدريب بمقر الشركة بالصين، وأن الشركة الصينية ستكون مسئولة عن تقديم التصميمات الهندسية والتوريدات وخدمات الإنشاء والدعم الفني اللازم.

وأوضح المهندس شن تشن المدير المساعد بالشركة الصينية أن شركة "الصين للطاقة والهندسة" هي إحدى كبريات الشركات التي تمتلك خبرة فنية كبيرة في مجال تطوير المشروعات وتقديم الحلول الشاملة لقطاع الطاقة ليس في الصين فقط بل على مستوى العالم ككل حيث تمتلك إمكانيات وقدرات هائلة في التصنيع تشمل إعداد الدراسات والتصميمات والتخطيط والتشييد والبناء والصيانة وإدارة العمليات.

وأعرب عن تطلع شركته للتعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربي في تنفيذ مختلف المشروعات بمجالات الطاقة والبنية التحتية والمشروعات الأخرى، مؤكدًا ثقة الجانب الصيني في قدرات وإمكانيات الشركات التابعة للإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر حاليًا قد أصبح مشجعًا على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات التنمية والدليل على ذلك كمية المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الزمنية الماضيه والتى تزيد بصوره مبشره للغاية.

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