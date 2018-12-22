استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه خلال مسيرات العودة بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها أمس خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.



وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان ان المواطن أيمن منير شبير (18 عاما) من سكان دير البلح استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في البطن برصاص الاحتلال شرق البريج.



وأشار إلى أن عدد الشهداء ارتفع الى 4 الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في جمعة الأمس "الوفاء للمقاومة" اثنان منهم شرق البريج والآخران شرق مدينة غزة.