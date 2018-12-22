بدء تشغيل أول قاعدة خاصة لإنتاج الصواريخ في الصين

أعلنت شركة "لاندسبيس لصناعة الصواريخ" في بكين بدء أول قاعدة خاصة لإنتاج الصواريخ في الصين أعمالها التشغيلية في مدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة "تشانغ تشان وو" – في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت - إنه من المقرر أن يبدأ إنتاج محرك الصاروخ من طراز TQ-12 والصاروخ الحامل العامل بالوقود السائل من طراز ZQ 2 للشركة عام 2019، كما من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل من طراز ZQ 2، الذي يعمل بمحرك TQ-12، في عام 2020.



وأضاف رئيس الشركة إن الشركة ستكون قادرة على إنتاج نحو 15 صاروخا حاملا من طراز ZQ 2 و200 محرك من طراز TQ-2 بدءا من عام 2022.



وتابع" إن وجود قاعدة إنتاجية يمثل الخطوة الأولى للإنتاج التجاري على نطاق واسع للصواريخ والمحركات الحاملة، ومن المتوقع أن يسرع بشكل كبير في البحث والتطوير والاختبار لمنتجات الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى إنتاج صواريخ حاملة تعمل بالوقود السائل تتميز بتكنولوجيات مبتكرة وأسعار تنافسية وأداء يمكن أن يضاهي نظيراتها العالمية".



وتشجع الحكومة الصينية مشاركة المؤسسات الخاصة في صناعة الفضاء، ويوجد في البلاد حاليا أكثر من 60 شركة خاصة تشارك في صناعة الفضاء التجارية.