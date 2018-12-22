الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات ذات النطاق العريض

أطلقت الصين صباح اليوم السبت، قمرا صناعيا تجريبيا ضمن مشروع "هونغيون" الخاص بنظام الاتصالات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار.



وقالت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء – في بيان اليوم السبت- إن القمر الصناعي تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش-11" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، حيث دخل إلى المدار المحدد بنجاح.



وأضافت أن القمر الصناعي هو الأول لمشروع هونغيون، وأن هذا الإطلاق الناجح يعكس التقدم الملحوظ الذي تحرزه الصين على صعيد بناء أنظمة الاتصالات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار.