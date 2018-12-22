السعودية تؤيد طرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين متهمين بالإرهاب

أعربت المملكة العربية السعودية عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها ألبانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانين، لتورطهما بنشاطات إرهابية.



وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، عن تأييد المملكة العربية السعودية "للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا".



ولفت المصدر، في ختام تصريحه، إلى أن المملكة العربية السعودية سبق وأن أكدت مرارًا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.