طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص في 7 خطوات

التعدد في أطباق الطعام من أكثر الأمور الجميلة التي تجلب أفراد الأسرة إلى المائدة، فتناول أطباق معينة دائمًا يجلب الملل من طعام البيت فيلجأ أفراد الأسرة إلى تناول الأطمنة الجاهزة من المطاعم.



وطبق الأرز بالكبد والقوانص من الأطباق الغريبة المميزة والشهية، ويمكن تحضيرها بهذه الخطوات...



المقادير:

كوب أرز، ربع كيلو من الكبد والقوانص، بصلة ومبشورة، نصف كوب لبن، نصف ملعقة من السمن البلدي، فص ثوم، نصف ليمونة، مسطردة، ملح، فلفل أسود، كمون، كرفس مطحون، ملعقة من بهارات الدجاج، ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، ربع ملعقة من الزعتر الناشف أو الأورجانو، نصف ضمة من البقدونس الطازج، ربع كوب من المكسرات.



طريقة التحضير:

1- يغسل الأرز بالماء البارد ثم ينفع في الماء الفاتر.



2- تنقع الكبد والقوانص في القليل من الماء والخل وزيت الزيتون لمدة ربع ساعة، ثم تغسل جيدًا وتترك لتصفي الماء.



3- في وعاء عميق على درجة حرارة متوسطة، توضع الثمن وبعدها يضاف البصل والثوم ويقلب جيدا.



4- تضاف الكبد والقوانص إلى البصل عقب زبلانه ويقلب جيدا.



5- يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون والكرفس ونصف الليمونة إلى الخليط على النار، ثم تضاف المسطردة واللبن وفنجان من الماء وتترك حتى الغليان.



6- يوضع الأرز على الكبد والقوانص، ويضاف الماء على حسب حاجة الأرز، وتترك على نار هادئة حتى ينضج الأرز.



7- عقب نضجه يقلب في طبق التقديم ويزين بالمكسرات المقلية والبقدونس المفروم.