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السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:21 ص

انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظام حركة السيارات
dostor.org/2444949

تشهد المحاور والميادين الرئيسية، بالقاهرة والجيزة، حالة من الانتظام المروري، فكانت أغلب الشوارع الرئيسية تسودها السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أى حوادث.

شهد طريق كورنيش المعادي انتظام في حركة المرور في الاتجاه نحو الأوتوستراد وطريق التجمع والاتجاه الآخر نحو وسط البلد، كما شهد شارع التسعين بالتجمع الخامس حركة مرورية منتظمة خاصة في الاتجاه نحو التجمع، وشهد شارع رمسيس انتظاما مروريا مع بعض الكثافات المتحركة عند منطقتي غمرة والدمرداش، حتى انتظمت مرة أخرى عند مطلع كوبري العباسية اتجاه مدينة نصر وشهد محور المشير المتجه إلى القطامية والقاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير، وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه.

وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، إضافة إلى المداخل المؤدية للميدان.

وشهد طريق صلاح سالم حركة سير منتظمة باستثناء منطقة نفق العروبة وبعض الكثافات باتجاه المطار، وتكرر الأمر بالطريق الدائري الذى شهد سيولة مرورية، في أغلب أماكنه ما عدا بعض الكثافات المتحركة عند نفق السلام المتجه إلى المرج.

وفي محافظة الجيزة، فقد شهد طريق حازم حسن انتظاما في حركة المرور، كما شهد طريق البوابات سيولة مرورية نحو القادم من أكتوبر تجاه الجيزة، كما شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان سيولة تامة في الاتجاهين.

كما انتظمت حركة السير بشارع الهرم من منطقة الأهرامات حتى منطقة الطوابق، باستثناء مدخل نفق الجيزة الذي شهد تباطؤا في حركة السيارات، وانتظمت حركة السير بصورة كبيرة في شارع فيصل الذي شهد حركة سير منتظمة، وتباطأت حركة السير قليلا أعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما ظهرت بعض الكثافات في نزلة المريوطية من الطريق الدائري اتجاه المنيب.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة من انتشار رجالها بالشوارع والميادين، بالإضافة للكمائن المرورية المتحركة بالطريق، تحت إشراف اللواءين محمود عبدالرزاق وعلاء متولى مديرى إدارتي مرور القاهرة والجيزة لمنع ظهور تكدسات مرورية وضبط المخالفين.

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