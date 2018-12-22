"اقتصادية البرلمان" تبحث خطة الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، البيانات والمستندات التى وردت إليها من وزارة قطاع الأعمال العام، ودراستها دراسة وافية، وذلك للوقوف على وضع شركات قطاع الأعمال، وإبداء الرأى فى خطة التطوير التى أعدتها الوزارة لتلك الشركات.



كما تطلع اللجنة على البيانات والمستندات التى وردت من وزارة التجارة والصناعة، وذلك للوقوف على ما تضمنته خطة الوزارة من أهداف ومحاور رئيسية تتوافق مع متطلبات برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



