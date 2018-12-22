الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الخبراء يتوقعون أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 13 20

بورسعيد 13 20

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 13 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 13 20

نخل 04 17

نويبع 15 21

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 14 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 22

مرسى علم 16 22

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 11 23

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 10 21

الشلاتين 16 26

ابو رماد 16 25

راس حدربة 17 23

حلايب 18 24

