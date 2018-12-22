القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
مصر
السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 20 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2444882

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الخبراء يتوقعون أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20
شبين الكوم 11 20
طنطا 12 19
دمنهور 12 19
الإسكندرية 13 19
بلطيم 13 19
مطروح 11 19
السلوم 10 18
سيوة 13 20
بورسعيد 13 20
دمياط 12 19
الزقازيق 11 20
الاسماعيلية 10 21
السويس 13 20
العريش 10 19
رفح 09 18
رأس سدر 13 20
نخل 04 17
نويبع 15 21
طابا 09 18
كاترين 03 14
الطور 14 21
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 14 22
مرسى علم 16 22
الفيوم 12 20
بنى سويف 12 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 07 21
قنا 08 22
الأقصر 08 22
أسوان 11 23
أبوسمبل 10 22
الوادي الجديد 10 21
الشلاتين 16 26
ابو رماد 16 25
راس حدربة 17 23
حلايب 18 24

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا

منذ اسبوع

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الآن

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة

الحوثيون يتحدون قرار مجلس الأمن ويواصلون خرق هدنة الحديدة

"ضمادة إلكترونية".. بشرة خير لمصابى القدم السكرى

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

ألبومات الصور

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

جمارك الاسكندرية تضبط كمية من الخمور "المُهربة"

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

كشكول

«المغربي»: إرسال جداول الامتحانات إليّ سفارات دول الوافدين

عميد "دراسات" المنوفية: الكلية تتعرض لنهب الأجهزة بسبب قلة أفراد الأمن

غدًا.. طلاب الإبتدائية يؤدون امتحانات الرياضيات على مستوى الجمهورية

المؤتمر الدولي الـ ٢٤ لطب الأزهر يكرم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

هندسة القاهرة تنظم المؤتمر الدولى الثالث عشر لديناميكا الموائع

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 24 في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد حول اليمن

عون: تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع من المتوقع

"الجارديان" تتوج مودريتش الأفضل في العالم لعام 2018

العين يظهر للمرة الأولى بالزي الأسود في نهائي المونديال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

لسبب "خبيث".. قتل 15 شخصًا وإصابة 100 آخرين فى الهند

UglyDolls وجود المرء وحياته أكثر أهمية من الكمال

دراسة: ألمانيا تتراجع عن دول القمة في القدرة على الابتكار

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أطعمة تحافظ على الذاكرة في الشيخوخة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎