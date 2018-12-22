رابط شغال لايف live مباراة ريال مدريد والعين الإماراتى فى نهائى كأس العالم للأندية

تقام اليوم السبت 22-12-2018، مباراة نارية بين العين الإمارتي وريال مدريد على استاد مدينة زايد الرياضية لاستقبال نهائي كأس العالم للأندية 2018.



وستحظى مباراة ريال مدريد ضد العين بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين؛ نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.



القناة الناقلة والمعلق

وستذاع المباراة حصريًا عبر beIN SPORTS HD 1: بتعليق: خليل البلوشي.



وتقدم "الدستور" بث مباشرة لمباراة العين الإماراتي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، من خلال كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد.



والعين اليوم يدخلها الفريق الإماراتي باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد افتتح البطولة بالفوز على فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق.



أما ريال مدريد فله نصيب الأسد من لقب دوري أبطال أوروبا، ويشارك في الموسم الجاري من كأس العالم للأندية بعد رفع كأس دوري الأبطال لثلاث مرات على التوالي، ووصل ريال مدريد للمواجهة النهائية ضد العين الإماراتي بعد فوزه في دور الـ4 على كاشيما انتلرز بثلاثية نظيفة مقابل هدف وحيد.



مباراة العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية



بث مباشر لمباراة العين الإماراتي وريال مدريد



شاهد بث حي ومباشر لمباراة ريال مدريد والعين الإماراتي على استاد زايد



رابط مباشر ولايف مباراة العين وريال مدريد في كأس العالم للأندية



مباراة ريال مدريد والعين في الإمارات



بث مباشر لمباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية

