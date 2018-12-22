القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:22 ص

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم.. كورة أون لاين.. رابط شغال

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين اليوم.. كورة أون لاين.. رابط
dostor.org/2444875

تقام اليوم السبت 22-12-2018، مباراة نارية بين العين الإمارتي وريال مدريد على استاد مدينة زايد الرياضية لاستقبال نهائي كأس العالم للأندية 2018.

وستحظى مباراة ريال مدريد ضد العين بمتابعة جماهيرية كبيرة من جماهير الفريقين؛ نظراً لسعي كلاهما للتويج بلقب البطولة.

القناة الناقلة والمعلق
وستذاع المباراة حصريًا عبر beIN SPORTS HD 1: بتعليق: خليل البلوشي.

وتقدم "الدستور" بث مباشرة لمباراة العين الإماراتي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، من خلال كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد.

والعين اليوم يدخلها الفريق الإماراتي باعتباره بطل دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد افتتح البطولة بالفوز على فريق تيم ويلينجتون النيوزيلندي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل إيجابياً بثلاثة أهدافٍ لكل فريق.

أما ريال مدريد فله نصيب الأسد من لقب دوري أبطال أوروبا، ويشارك في الموسم الجاري من كأس العالم للأندية بعد رفع كأس دوري الأبطال لثلاث مرات على التوالي، ووصل ريال مدريد للمواجهة النهائية ضد العين الإماراتي بعد فوزه في دور الـ4 على كاشيما انتلرز بثلاثية نظيفة مقابل هدف وحيد.

مباراة العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية

بث مباشر لمباراة العين الإماراتي وريال مدريد

شاهد بث حي ومباشر لمباراة ريال مدريد والعين الإماراتي على استاد زايد

رابط مباشر ولايف مباراة العين وريال مدريد في كأس العالم للأندية

مباراة ريال مدريد والعين في الإمارات

بث مباشر لمباراة ريال مدريد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم

منذ 3 أيام

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية

الآن

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

بالصور.. هيفاء وهبى تُشعل حفل الكريسماس بالإسكندرية

موعد مباراة المصرى وساليتاس البوركينى والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسى وليستر سيتى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

أديب يعلق على "هوت شورت رانيا يوسف".. والفنانة: "بدون بطانة"

ألبومات الصور

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

جمارك الاسكندرية تضبط كمية من الخمور "المُهربة"

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

أديب يعلق على "هوت شورت رانيا يوسف".. والفنانة: "بدون بطانة"

كشكول

عميد "دراسات" المنوفية: الكلية تتعرض لنهب الأجهزة بسبب قلة أفراد الأمن

غدًا.. طلاب الإبتدائية يؤدون امتحانات الرياضيات على مستوى الجمهورية

المؤتمر الدولي الـ ٢٤ لطب الأزهر يكرم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

هندسة القاهرة تنظم المؤتمر الدولى الثالث عشر لديناميكا الموائع

غدًا.. المعاهد الأزهرية تتابع الاستعدادات لامتحانات الإبتدائية بشمال سيناء

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 24 في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد حول اليمن

عون: تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع من المتوقع

"الجارديان" تتوج مودريتش الأفضل في العالم لعام 2018

العين يظهر للمرة الأولى بالزي الأسود في نهائي المونديال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

لسبب "خبيث".. قتل 15 شخصًا وإصابة 100 آخرين فى الهند

UglyDolls وجود المرء وحياته أكثر أهمية من الكمال

دراسة: ألمانيا تتراجع عن دول القمة في القدرة على الابتكار

مباريات
الصحة

أطعمة تحافظ على الذاكرة في الشيخوخة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎