انطلاق قناة "L tv" فى بداية 2019

تستعد قناة "L tv" للانطلاق خلال الفترة المقبلة، والتى تضم أكثر من 20 برنامجًا بين الفني والرياضي والاجتماعي والديني والكوميدي.



وتعاقدت القناة مع العديد من مذيعي الفضائيات وبعض الفنانين لتقديم تلك البرامج، ومن المقرر البدء الفعلي مع بداية السنة الجديدة 2019.



يذكر أن قناة "L tv" التابعة لشركة "facility" للدعاية والإعلام، والذى يمتلكها كل من، الدكتورة إيمان صلاح، ومحمد الأمين، وكريم الأمين، أما رئيس القناة فهو الإعلامى محمد وجدى، ورئيس التحرير السيناريست أسامه صلاح الدين، وبروديوسر وائل التونى.