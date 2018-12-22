القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
محافظات
السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:34 ص

التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على شقيقين مذبوحين بسوهاج

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على شقيقين مذبوحين بسوهاج
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2444867

شهدت محافظة سوهاج جريمة بشعة، حيث تم العثور على شقيقين مذبوحين داخل منزلهما، وبعد البحث والتحري تبين أن زوج خالتهما هو من وراء الجريمة.

البداية عندما تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمقتل شخصين داخل منزلهما بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز.

وبالفحص تبين وجود جثتي كل من: "أسماء.م.م"، 17 عامًا، طالبة، وشقيقها "أحمد.م.م"، 6 أعوام، طالب، داخل منزلهما بذات الناحية مسجتان منهما داخل غرفة، وبمناظرتهما تبين وجود جرح ذبحي برقبة كلًا منهما، وتبين عدم وجود آثار عنف بأبواب ونوافذ المنزل، وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثتان لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال والدتهما المدعوه نجلاء عامر فرغل، 35 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنها عقب عودتها من منزل شقيقتها بذات الناحية اكتشفت الواقعة، لافتة إلى أن والدهما يعمل بدولة السعودية، وأمر اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث بالتنسيق وفرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "راضى.س.م"، 34 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية زوج خالة المجني عليهما، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه عقد العزم وبيت النية على سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بوالدة المجني عليهما فقام باستدراجها بدعوى زيارة زوجته "شقيقتها"، وأعد خنجر ذو نصلين حادين لاستخدامه في ارتكاب الواقعة، وعقب ذلك توجه للمنزل محل الواقعة وعند دخوله بادر المجني عليها الأولى بطعنات بالرقبة حتى أجهز عليها وقام بالاستيلاء على قرطها الذهبى، وعند مشاهدة المجني عليه الثاني له وخشية افتضاح أمره قام بالسيطرة عليه وذبحه، وبالبحث عن مصوغات ذهبية أخرى بالمنزل لم يتمكن من العثور عليها، كما تبين إصابة المتهم بجروح بأصابع اليد اليمنى وبكف يده اليسرى، وقرر بأنها حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.

تم ضبط الأداة المستخدمة والقرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها بإرشاده، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

بالصور.. متحف سوهاج القومى يستقبل المواطنين في أول يوم عمله

منذ 7 شهر

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ 9 شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

بالصور.. هيفاء وهبى تُشعل حفل الكريسماس بالإسكندرية

موعد مباراة المصرى وساليتاس البوركينى والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسى وليستر سيتى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

أديب يعلق على "هوت شورت رانيا يوسف".. والفنانة: "بدون بطانة"

ألبومات الصور

بالصور.. افتتاح أحدث صالة "جمنازيوم" باستاد الإسكندرية

النجوم على السجادة الحمراء فى حفل الديرجيست.. صور

ائتلاف شباب القطاع الريفى بالسويس ينظم مؤتمرًا بقرية "عامر"

جمارك الاسكندرية تضبط كمية من الخمور "المُهربة"

نجم الساعة

كورة ستار .. LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر Liverpool مشاهدة

الأكثر قراءة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

"هوت شورت" رانيا يوسف الأصفر يثير الجدل (فيديو)

أديب يعلق على "هوت شورت رانيا يوسف".. والفنانة: "بدون بطانة"

كشكول

عميد "دراسات" المنوفية: الكلية تتعرض لنهب الأجهزة بسبب قلة أفراد الأمن

غدًا.. طلاب الإبتدائية يؤدون امتحانات الرياضيات على مستوى الجمهورية

المؤتمر الدولي الـ ٢٤ لطب الأزهر يكرم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

هندسة القاهرة تنظم المؤتمر الدولى الثالث عشر لديناميكا الموائع

غدًا.. المعاهد الأزهرية تتابع الاستعدادات لامتحانات الإبتدائية بشمال سيناء

الأمصار

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 24 في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعم اتفاق السويد حول اليمن

عون: تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع من المتوقع

"الجارديان" تتوج مودريتش الأفضل في العالم لعام 2018

العين يظهر للمرة الأولى بالزي الأسود في نهائي المونديال

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

لسبب "خبيث".. قتل 15 شخصًا وإصابة 100 آخرين فى الهند

UglyDolls وجود المرء وحياته أكثر أهمية من الكمال

دراسة: ألمانيا تتراجع عن دول القمة في القدرة على الابتكار

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أطعمة تحافظ على الذاكرة في الشيخوخة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎