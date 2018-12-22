التفاصيل الكاملة فى واقعة العثور على شقيقين مذبوحين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج جريمة بشعة، حيث تم العثور على شقيقين مذبوحين داخل منزلهما، وبعد البحث والتحري تبين أن زوج خالتهما هو من وراء الجريمة.



البداية عندما تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمقتل شخصين داخل منزلهما بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز.



وبالفحص تبين وجود جثتي كل من: "أسماء.م.م"، 17 عامًا، طالبة، وشقيقها "أحمد.م.م"، 6 أعوام، طالب، داخل منزلهما بذات الناحية مسجتان منهما داخل غرفة، وبمناظرتهما تبين وجود جرح ذبحي برقبة كلًا منهما، وتبين عدم وجود آثار عنف بأبواب ونوافذ المنزل، وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثتان لمشرحة مستشفى سوهاج العام.



وبسؤال والدتهما المدعوه نجلاء عامر فرغل، 35 عامًا، ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنها عقب عودتها من منزل شقيقتها بذات الناحية اكتشفت الواقعة، لافتة إلى أن والدهما يعمل بدولة السعودية، وأمر اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث بالتنسيق وفرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.



وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة المدعو "راضى.س.م"، 34 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية زوج خالة المجني عليهما، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.



وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه عقد العزم وبيت النية على سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بوالدة المجني عليهما فقام باستدراجها بدعوى زيارة زوجته "شقيقتها"، وأعد خنجر ذو نصلين حادين لاستخدامه في ارتكاب الواقعة، وعقب ذلك توجه للمنزل محل الواقعة وعند دخوله بادر المجني عليها الأولى بطعنات بالرقبة حتى أجهز عليها وقام بالاستيلاء على قرطها الذهبى، وعند مشاهدة المجني عليه الثاني له وخشية افتضاح أمره قام بالسيطرة عليه وذبحه، وبالبحث عن مصوغات ذهبية أخرى بالمنزل لم يتمكن من العثور عليها، كما تبين إصابة المتهم بجروح بأصابع اليد اليمنى وبكف يده اليسرى، وقرر بأنها حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.



تم ضبط الأداة المستخدمة والقرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها بإرشاده، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.