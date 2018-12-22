موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 2019 م.



وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو تحديدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.



وسوف تكون مباراة برشلونة وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة "بي إن سبورت HD3" المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.