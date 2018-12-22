القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

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12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
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موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
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الكابتن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 04:28 ص

موعد مباراة المصرى وساليتاس البوركينى والقنوات الناقلة

موعد مباراة المصرى
موعد مباراة المصرى وساليتاس البوركينى والقنوات الناقلة
وكالات
dostor.org/2444862

يخوض فريق المصري البورسعيدى فى السادسة مساء اليوم السبت 22 12 2018، بتوقيت القاهرة، اختبارًا صعبًاـ عندما يواجه ساليتاس أف سى، بطل بوركينا فاسو، على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو، فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية وهي المباراة التى يتطلع فيها الفريق البورسعيدي إنقاذ الحلم الافريقي بعدما تلقى هزيمة مفاجئة فى مباراة الذهاب على استاد النادى المصرى ببورسعيد، بثنائية نظيفة.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدى أمام ساليتاس أف سى بطل بطل بوركينا فاسو على قناة أون سبورت.

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