موعد مباراة المصرى وساليتاس البوركينى والقنوات الناقلة

يخوض فريق المصري البورسعيدى فى السادسة مساء اليوم السبت 22 12 2018، بتوقيت القاهرة، اختبارًا صعبًاـ عندما يواجه ساليتاس أف سى، بطل بوركينا فاسو، على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو، فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية وهي المباراة التى يتطلع فيها الفريق البورسعيدي إنقاذ الحلم الافريقي بعدما تلقى هزيمة مفاجئة فى مباراة الذهاب على استاد النادى المصرى ببورسعيد، بثنائية نظيفة.



وتذاع مباراة المصري البورسعيدى أمام ساليتاس أف سى بطل بطل بوركينا فاسو على قناة أون سبورت.